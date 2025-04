OSTIA - Il neo-costituito coordinamento di Fratelli d'Italia nel X Municipio di Roma Capitale ha tenuto la sua prima riunione operativa, segnando l'avvio di un impegno concreto e immediato per rispondere alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini. Il coordinatore, Giuseppe De Martino, ha aperto i lavori con un saluto formale, seguito dalla presentazione dei singoli membri del coordinamento, pronti ad affrontare con dedizione le sfide del municipio.

«Durante il tavolo di lavoro, - dichiarano il coordinatore di Fratelli d'Italia in X Municipio, Giuseppe De Martino, e il vicecoordinatore, Giancarlo Laino - si è formalmente costituito l'organigramma del coordinamento, il cui compito primario sarà agire prontamente e costantemente di fronte alle difficoltà del territorio e alle segnalazioni dei cittadini. Fin dalla prima riunione, sono emerse chiare le principali linee guida che orienteranno l'azione del coordinamento: Maggiore dialogo col territorio: intensificare l'ascolto e il confronto con le diverse realtà locali; riprendere le questioni inerenti i quartieri abbandonati: focalizzare l'attenzione sulle problematiche irrisolte e sulle aree più trascurate dalle precedenti amministrazioni; ricerca e prevenzione di possibili dinamiche potenzialmente nocive: monitorare attentamente il territorio per anticipare e contrastare fattori che possano ostacolare la crescita e lo sviluppo del X Municipio; formazione di tavoli di lavoro aperti: coinvolgere attivamente le varie realtà locali per apprendere a pieno le dinamiche correlate alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini, promuovendo una partecipazione inclusiva e costruttiva. Tra gli obiettivi di forte impatto condivisi dai componenti del nuovo coordinamento spicca la volontà di conoscersi e porre immediatamente le basi per un efficace lavoro sul territorio. La priorità è "fare subito e senza attendere oltre", al fine di impattare forte ed efficacemente sulla complessità delle problematiche di un municipio che soffre il costante e perpetrato abbandono da parte delle amministrazioni locali. Alla prima riunione del coordinamento lidense hanno partecipato il dirigente romano e membro dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, Domenico Rendesi, e il delegato ai Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico di Fratelli d'Italia di Roma, Massimiliano Metalli, a testimonianza dell'attenzione e del sostegno del partito verso le iniziative del X Municipio».

«Essere stati nominati membri del coordinamento rappresenta per noi un grande onore - dichiarano Manuelpietro Leggeri e Pietrosilvio Cipolla, membri di Gioventù Nazionale nel X Municipio: e una responsabilità che accogliamo con vivo entusiasmo. Non ce lo aspettavamo, ma siamo felici che sia stata riconosciuta l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni in politica. Crediamo fermamente che i giovani non solo abbiano il diritto, ma anche il dovere di portare energie nuove, idee fresche e visioni innovative all'interno dei processi decisionali. Con l'augurio di poter portare avanti e finalizzare le varie iniziative già in atto sul territorio, esprimiamo la nostra gratitudine per questa nuova esperienza politico-partitica."