«La Mille Miglia è passata, ma Viterbo è rimasta spettatrice silenziosa. Un evento di prestigio internazionale che avrebbe potuto rappresentare una vetrina straordinaria per la nostra città, sotto il profilo turistico, economico e promozionale, è stato invece gestito con approssimazione e senza una visione strategica». A dirlo sono Laura Allegrini, capogruppo Fratelli d’Italia Viterbo, e Marco De Carolis, responsabile regionale Dipartimento Turismo FdI. «È inevitabile - sottolineano - il confronto con l’edizione del 2021, quando Viterbo seppe accogliere la carovana storica in una cornice organizzativa impeccabile a Valle Faul, generando ricadute significative in termini di visibilità e indotto per l’intero tessuto cittadino. Al contrario, l’edizione appena trascorsa ha evidenziato la totale assenza di una direzione politico-amministrativa capace di cogliere e valorizzare una simile opportunità. Nessuna azione di promozione, alcun coinvolgimento attivo della città, zero iniziative collaterali che potessero trasformare il passaggio in un momento di coesione e crescita. Anzi, ciò che resta è solo un episodio disordinato, fonte di disagi e privo di ricadute positive per i cittadini e le attività produttive. Tutto ciò conferma la totale incapacità dell’amministrazione Frontini di immaginare una politica turistica ambiziosa e strutturata». «Viterbo merita ben altro: serve un cambio di rotta deciso, che affidi la guida della città a chi sappia costruire un’identità forte, attrattiva e degna del patrimonio culturale e storico che ci appartiene», concludono Allegrini e De Carolis.

