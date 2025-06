LADISPOLI - Mentre la mente di molti, spinta soprattutto dal caldo, va verso il mare e una meritata giornata di relax, alcuni dei progetti dell'amministrazione indigesti per i cittadini vanno invece avanti.

Tra questi c'è quello relativo allo spostamento del mercato giornaliero dai giardini di via Ancona a via Sironi. Nelle scorse settimane i cittadini si erano mobilitati nella raccolta firme, poi presentata al Comune, con le quali si chiedeva lo stop allo spostamento degli operatori e lo stop alla realizzazione del multipiano in vicolo Pienza. Almeno fino a quando non se ne sarebbe parlato in un consiglio comunale straordinario aperto.

Ma ad oggi, «non è arrivata alcuna risposta ufficiale», spiegano da Ladispoli sostenibile, promotrice della raccolta firme.

Ma se da un lato di risposte alla cittadinanza, da parte del Comune, non ne sono arrivate, dall'altra parte l'iter per il trasloco sembra invece andare avanti.

Approderà infatti oggi in commissione urbanistica il piano integrato che prevede anche lo spostamento del mercato. «Una scelta che ci preoccupa - spiegano da Ladispoli sostenibile - mentre si va avanti con l'iter tecnico, sembra restare inascoltata la richiesta di dialogo da parte dei cittadini. Crediamo che su un tema così importante serva un confronto aperto e pubblico, con la partecipazione della cittadinanza, delle realtà locali, di chi vive e lavora il mercato ogni giorno», incalzano ancora dall'associazione. Ed è per questo che da Ladispoli sostenibile hanno deciso di dare appuntamento ai cittadini per domenica dalle 10.30 alle 12.30 «per informare, ascoltare, spiegare il progetto e costruire insieme una voce unita».

