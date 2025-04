CIVITAVECCHIA – La consigliera regionale Marietta Tidei è stata nominata dal presidente Matteo Renzi come responsabile nazionale Enti Locali di Italia Viva. Tidei, come spiegano dal partito, ha sempre dimostrato una forte capacità di dialogo con i territori e un'attenzione particolare alle esigenze degli amministratori locali. La sua nomina rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto fino a oggi e una spinta ulteriore per consolidare la presenza di Italia Viva a livello territoriale.

«Sono certo che Marietta saprà svolgere questo incarico con la competenza e la determinazione che la contraddistinguono – ha spiegato il presidente regionale di Italia Viva Lazio Felice Casini – il suo impegno sarà fondamentale per costruire una rete sempre più solida tra gli enti locali e portare avanti le nostre battaglie politiche con ancora maggiore incisività».

Nei prossimi mesi, Marietta Tidei sarà impegnata in una serie di incontri con amministratori locali in tutto il Paese, per raccogliere istanze, proporre soluzioni e dare voce alle realtà territoriali all'interno del dibattito politico nazionale. Italia Viva conferma così il suo impegno per una politica basata sulla competenza e sulla vicinanza ai cittadini, con la volontà di costruire un futuro basato su riforme concrete e proposte innovative.