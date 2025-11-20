CIVITAVECCHIA – “Un’altra parte importante del territorio cresce grazie al Governo Meloni. È stato per me motivo di soddisfazione dare il benvenuto al sottosegretario alla Giustizia, l’on. Andrea Delmastro Delle Vedove, giunto a Civitavecchia l’inaugurazione del rinnovato reparto “A. Gemelli” del complesso penitenziario”.

Così il consigliere regionale Emanuela Mari, di Fratelli d’Italia.

“Grazie agli ulteriori lavori in corso sul padiglione Ferri – prosegue – e grazie alla sezione 3^C da poco resa operativa, si raggiungerà un totale di 134 posti in più rispetto agli attuali. Ciò significa dare maggiori risposte ai cittadini che chiedono sicurezza per le strade del Paese, ma parallelamente lo sforzo prodotto dal governo per il reclutamento di altri agenti polizia penitenziaria (solo per fornire l’ultimo dato al riguardo, si è da poco chiuso il concorso per oltre 650 allievi agenti) farà sì – conclude Mari - che anche le condizioni generali del personale, oltre che degli stessi detenuti, potrà migliorare, alleviando il peso del sovraffollamento”.

