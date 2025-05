CIVITAVECCHIA – «Giornata storica per Civitavecchia, che grazie al lavoro del movimento cinque stelle e del nostro assessore Enzo D’Antò, volta finalmente pagina dopo cinque anni segnati da incertezza amministrativa, improvvisazione e mancanza di visione. Come Movimento 5 stelle lo abbiamo sempre sostenuto, l’unico modo per rilanciare la città era quello di progettare e costruire una visione a medio lungo termine». Lo dichiara in una nota Emanuele Focone, coordinatore M5S di Civitavecchia. «Con l’approvazione in consiglio comunale del primo Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE), l’amministrazione comunale inaugura ufficialmente una nuova fase di programmazione e pianificazione strategica per il futuro della città. Un risultato accolto con grande entusiasmo e soddisfazione dalla maggioranza – afferma Focone - che ha sottolineato l’impegno costante e la coesione politica alla base di questo importante traguardo.

In particolare, è stato elogiato il lavoro del nostro assessore all’urbanistica Enzo D’Anto, che ha fortemente voluto ed ha guidato il processo di stesura del piano con determinazione e competenza, affiancato da una squadra di governo sempre più solida e focalizzata esclusivamente sugli interessi della città».

Il Movimento 5 Stelle precisa che «Il PSSE rappresenta una novità assoluta per Civitavecchia: mai prima d’ora era stato redatto un documento organico capace di mettere nero su bianco una visione integrata dello sviluppo urbano, economico e sociale. Il piano traccia una direzione chiara per il futuro, puntando a rafforzare la vocazione turistica della città senza rinunciare alla sua storica anima industriale».

«Civitavecchia ha finalmente uno strumento che consente di pianificare interventi strutturali e di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini – prosegue Focone - una città non può vivere di approssimazione e proclami, ma ha bisogno di progettualità e visione».

Emanuele Focone spiega che oggi, grazie a questo lavoro corale, il cambiamento sarebbe iniziato: «Il PSSE – conclude la nota - sarà ora la base per l’attivazione di investimenti, la promozione di nuove politiche urbane e la definizione di progetti integrati per rilanciare Civitavecchia come polo strategico del turismo e dello sviluppo sostenibile nel Lazio».