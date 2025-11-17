CIVITAVECCHIA – È di pochi giorni fa la notizia dell’arrivo al Comune di circa 1,2 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle aree marittime demaniali e degli accessi al mare. «Un settore sul quale avevamo già lavorato durante le precedenti consiliature in Regione, ottenendo fondi, seppur più contenuti, che permisero di sistemare gli accessi di Borgo Odescalchi, del Piccolo Paradiso e di altri accessi marittimi – ha ricordato il segretario del Pd, Enrico Luciani – si tratta, questa volta, di risorse molto più consistenti, che devono essere investite con una visione chiara: potenziare il numero e la qualità degli accessi al mare, rendendoli funzionali, moderni e fruibili da tutti i cittadini. È un’occasione da non perdere per dotarci finalmente di scivoli attrezzati e strutture all’avanguardia».

Anzi, secondo Luciani in questo contesto appare strategica la possibilità di risolvere definitivamente anche l’annosa questione dello scivolo di alaggio pubblico per le barche da pesca e per le attività escursionistiche, infrastruttura che a Civitavecchia ancora manca. «L’unico accesso esistente, se così si può definire – ha ricordato - si trova alla Frasca, area già interessata da un importante progetto di riqualificazione da 3–4 milioni di euro in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale. Questa esigenza era già stata inserita nei punti programmatici che hanno preceduto la nostra vittoria alle elezioni del giugno 2024. È arrivato il momento di dare una risposta concreta ai tanti cittadini che attendono da anni una soluzione: scivoli sicuri, pratici e pienamente fruibili, sia alla Frasca, dove l’intervento necessario non è particolarmente oneroso, sia negli altri punti del litorale. L’amministrazione ha oggi un’occasione unica – ha concluso Luciani – non può permettersi di mancare ancora una volta l’appuntamento con le aspettative dei civitavecchiesi, che meritano accessi al mare dignitosi e finalmente funzionali».