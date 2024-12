Si è tenuto venerdì a Sutri il convegno organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo “Lotta agli sbarchi. Operazione verità”.

L’incontro nasce con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini il lavoro portato avanti dal Governo Meloni su un tema particolarmente delicato come quello dell’immigrazione.

Ospite d’eccezione l’onorevole Sara Kelany, responsabile nazionale dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia.

Un tema che riguarda tutti e che ha ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini: è utile conoscerne i veri numeri e avere chiara la situazione per come sta evolvendo in uno scenario internazionale in continuo cambiamento.

Il Governo Meloni è determinato a affrontarla con risolutezza e pragmatismo.

L’obiettivo principale è garantire la sicurezza e la stabilità della Nazione, proteggendo i diritti dei cittadini italiani e promuovendo, al contempo, l'integrazione delle persone provenienti da altri Paesi.

Hanno partecipato al convegno il sindaco di Sutri Matteo Amori, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri e la candidata di FdI alle prossime elezioni europee, Antonella Sberna.