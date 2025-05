TUSCANIA - Per avere spiegazioni sulle bollette del servizio idrico, i cittadini di Tuscania possono rivolgersi, su appuntamento, a un funzionario della società Talete, che riceve gli utenti presso la sede del Comune una volta al mese. Secondo il circolo del Pd, questo servizio va potenziato: l’attività dello sportello deve essere garantita almeno due volte al mese, soprattutto nel periodo in cui arrivano nelle case le bollette, prima della scadenza del pagamento.

La segretaria del circolo, Daniela Venturi, con una lettera inviata anche all’attenzione dell’amministratore unico di Talete, Salvatore Genova, ha invitato il sindaco, Fabio Bartolacci, a intervenire, raccogliendo un’esigenza manifestata da molti cittadini. E il sindaco ha risposto, sottolineando che «Talete ha seri problemi di natura organizzativa ed economica, tanto da indurre gli azionisti a procedere alla pubblicazione di una gara per l’affidamento di alcune quote a soggetti diversi in grado di risolvere i tanti problemi» e affermando che si farà carico, anche alla luce della nota del Pd, «di rappresentare al gestore le carenze del servizio». Al Pd sono arrivate segnalazioni sulle frequenti anomalie riscontrate nelle bollette e sulla difficoltà nel contattare gli uffici del gestore. «Si evidenzia, per prima cosa, che la lettura della bolletta è complessa e non viene pertanto garantita la piena trasparenza – ha scritto Venturi -. Il dato davvero chiaro è solo che a una tariffa già salata e applicata troppo spesso sul consumo stimato anziché su quello reale, si aggiungono quote fisse, ovvero indipendenti dal consumo, elevate, con il risultato di una bolletta che pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie. Va poi rilevato che non sono rari i casi di bollette con importi alle stelle del tutto ingiustificati ma che gettano nel panico chi le riceve». Per il Pd, il servizio di Talete, oggi peraltro fornito in una data distante da quella del pagamento delle bollette, deve essere adeguato alle esigenze dei cittadini di Tuscania, realtà che conta più di 8.000 abitanti. Il circolo del Partito Democratico prende dunque atto della risposta del sindaco, «ma il nostro faro sui disservizi di Talete resta acceso. Il potenziamento dello sportello non è rinviabile. I cittadini – conclude la segretaria – devono essere tutelati».