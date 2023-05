BARBARANO ROMANO – L’europarlamentare Maria Veronica Rossi, membro commissione Ambiente, ha effettuato una visita istituzionale nel nostro Comune.

Lo riferisce il vicesindaco Barbarano Romano Giovanni Congedi.

Accompagnata dal sindaco Rinaldo Marchesi e proprio dal vicesindaco Giovanni Congedi ha visitato il borgo, il museo naturalistico, il museo archeologico e la necropoli rupestre all’interno del parco regionale Marturanum sotto la guida di Stefano Celletti e della archeologa Angela Cassotta.

Nel corso della visita Rossi ha incontrato con i rappresentanti delle università americane che in questo mese sono al lavoro presso la necropoli per una fase di studio sulle bellezze archeologiche esistenti nel territorio.

«Questo incontro – ha dichiarato l’europarlamentare Rossi – mi ha consentito di toccare con mano le bellezze archeologiche di Barbarano Romano e sentire la responsabilità di poterle rappresentare in ambito europeo, questo Comune – ha aggiunto l’europarlamentare – è un valore aggiunto che va preservato e fatto progredire, per questo intendo rappresentare istanze di crescita in completa condivisione con il consiglio comunale al fine di valorizzare ciò che la comunità preserva da anni», ha concluso l’europarlamentare Rossi.