TUSCANIA - Susanna Ceccardi a al pranzo del tesseramento della Lega, accolta dal sindaco Fabio Bartolacci e dal segretario provinciale Andrea Micci.

La parlamentare europea eletta a Bruxelles nel seggio ricomprendente anche la Tuscia, ha ringraziato il gruppo locale per l’impegno e il supporto prestato in ogni appuntamento elettorale e di partito. Nella conviviale che si è tenuta in una struttura immersa nella tipicità del paesaggio maremmano, Ceccardi ha ricordato le battaglie e i valori della Lega, partendo proprio dalla recente approvazione del decreto sicurezza che ne incarna i profili più caratteristici e per il quale “il partito ha spinto davvero molto”, ha rimarcato. Ceccardi ha poi ricordato quali sono i tratti distintivi dell’ideologia leghista, partendo proprio dall’identità territoriale. Ed è proprio nella Maremma che si estende dal Lazio alla Toscana, terra di origine della Ceccardi, che le due regioni possono sentirsi parte di un territorio unico, comune, tanto che la parlamentare leghista ha affermato di “sentirsi” un po’ a casa pure nella provincia di Viterbo. «Credo che i paesaggi della Maremma toscana e laziale siano tra i territori più belli d’Italia», ha detto. «Queste zolle di terra coltivate per secoli, sono il nostro patrimonio valoriale da tramandare alle future generazioni», ha osservato, toccando un tema che le ha consentito di introdurre una delle sue battaglie più sentite sul piano europeo: la dilagante islamizzazione dell’Occidente. Un fenomeno «in atto oramai da anni a Parigi, Bruxelles, Berlino dove ci sono interi quartieri inaccessibili addirittura dalla polizia”, ha detto, citando, poi, l’esempio di Monfalcone dove “ci sono quartieri in cui vige la legge islamica con bambine di 5-6 anni alle quali viene imposto il Burqa». Ceccardi ha poi ribadito la centralità nel programma leghista del tema sicurezza, citando con ironia la banalità di alcune espressioni della sinistra che «ha accusato la Lega di voler criminalizzare chi commette reato», ha detto Ceccardi che ha, infine, toccato un altro argomento di scottante attualità: l’assegnazione delle case popolari a numerosi stranieri che superano in graduatoria gli italiani. In proposito ha ricordato come, all’epoca in cui ha rivestito il ruolo di sindaco di Cascina, introdusse una norma affinché agli stranieri venisse richiesta non tanto l’autocertificazione di non possedere una casa, ma una dichiarazione in tal senso del Paese di provenienza. Norma che per un periodo ha visto prevalere nella graduatoria dell’assegnazione delle case popolari una buona percentuale di italiani.

«I tribunali, poi, hanno detto stop», ha ricordato, «e la situazione è tornata al punto di partenza». Il segretario provinciale Andrea Micci e il vice, il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, hanno, invece, ringraziato i simpatizzanti, i militanti i dirigenti del partito per l’impegno che quotidianamente spendono e che inizia a dare risultati concreti con un radicamento e un consolidamento sempre più diffuso e articolato della Lega in tutta la Tuscia.

