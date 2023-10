ALUMIERE - «Uno spazio condiviso e collettivo, nel rispetto di una intera storia del centro sinistra di Allumiere”: questo è quanto chiedono i membri del PD di Allumiere in merito alla questione della diatriba sulla sede di piazza della Repubblica con il Circolo Enrico Berlinguer. "Alla luce dell’articolo pubblicato sulla Provincia, in qualità di PD Allumiere, facciamo alcune premesse - scrivono i membri del PD - non siamo occupanti, non vogliamo essere proprietari, non abbiamo fatto nulla di illegale. Fatte queste premesse, vogliamo puntualizzare solo alcune cose che ci stanno davvero a cuore: le nostre azioni sono rivolte esclusivamente a poter finalmente vedere realizzata una “Casa della Sinistra”, dove anche il PD, in qualità di unico partito politico rimasto ad Allumiere di centro sinistra, possa avere, come negli anni precedenti, uno spazio di libertà di parola e pensiero, fondamentale per poter ricostruire un’unità. Il nodo della questione è: perché improvvisamente questo partito, di cui molti dell’Ass. Berlinguer hanno fatto parte “de facto”con ruoli apicali (segretario politico, segretario amministrativo, membri del consiglio direttivo fino a circa un anno e mezzo fa, con piena gestione di tutte le questioni) improvvisamente è diventato il nemico da combattere? Di certo non accettiamo provocazioni, reazioni scomposte, toni alterati (anche troppo), quindi, lottiamo di fronte agli atteggiamenti di prevaricazione, cercando soluzioni che siano rispettose delle diverse questioni che ruotano attorno alla sezione e sono molte, con tanti nodi da sciogliere e approfondire. Per questo ci auguriamo di riuscire con serenità a risolvere tale situazione che ci rammarica soprattutto per i toni utilizzati. Siamo, in qualità di democratici, aperti al dialogo, sempre in ottica costruttiva e di condivisione, lontani da guerre che rafforzano solamente la destra, nel rispetto totale di una lunga storia, iniziata ancor prima del 2007, che ha coinvolto tante persone, tante famiglie e generazioni, che oggi vogliamo continuare insieme a rappresentare e soprattutto coinvolgere in questo particolare momento".

