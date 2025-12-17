CIVITAVECCHIA – «Considerato che la sicurezza urbana oggi è una assoluta priorità per le amministrazioni locali e per i cittadini, alla luce dei sempre più frequenti episodi di violenza e comportamenti illeciti che si verificano nelle città, abbiamo presentato una serie di emendamenti al Bilancio 2026 della Regione Lazio, in discussione in questi giorni, per dare una risposta immediata e concreta a questa vera e propria emergenza». Lo dichiarano i capigruppo delle forze politiche di opposizione in Consiglio regionale del Lazio. «Le nostre proposte prevedono di destinare ai capoluoghi di provincia e alle città superiori a 20.000 mila abitanti, contributi straordinari – hanno spiegato – per l’istallazione e l’implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza e, inoltre, con un secondo emendamento proponiamo l’attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di Polizia locale».

Con tali provvedimenti, se approvati, i Comuni potranno dare una prima concreta risposta alla sempre più crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini”, concludono Marietta Tidei (IV), Mario Ciarla (PD), Adriano Zuccalà (Movimento Cinque Stelle), Claudio Marotta (SCE), Alessio D’Amato (AZ), Alessandra Zeppieri (Polo Progressista).