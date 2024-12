CERVETERI - Non c’è pace per i conducenti di “grandi” mezzi sul territorio etrusco. Le rotatorie del lungomare dei Navigatori Etruschi e quella posizionata all’ingresso del capoluogo, tra via Chirieletti e via Settevene Palo continuano a creare disagi.

L’ultimo, in ordine di tempo, ieri mattina, quando a causa «di lavori non comunicati alla popolazione», come evidenziato dal consigliere d’opposizione Luca Piergentili, il conducente di un mezzo articolato si è ritrovato letteralmente incastrato nel rondò. Ci sono volute diverse manovre e l’aiuto di altri cittadini per consentire all’autista di liberare il mezzo e proseguire per la sua strada.

Pochi giorni fa il conducente di un pullman era rimasto incastrato invece, sul lungomare dei Navigatori Etruschi. Un altro autobus alcune settimane fa aveva dovuto fare i conti con la nuova segnaletica e cordoli posizionati in piazza Aldo Moro (poi risistemati). «È inutile, è più forte di loro», commenta amareggiato il consigliere Piergentili. «Abbiamo segnalato le criticità tantissime volte ma nessuno interviene». E per Piergentili la cosa più assurda è che «questa mattina (ieri, ndr) hanno aperto il cantiere ma non c’è alcuna ordinanza della Polizia locale che comunichi questa interruzione». «Quando andranno via - ha proseguito ancora il consigliere - saranno ricordati per le rotonde non rotonde».

