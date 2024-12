Una rappresentanza che, in venticinque edizioni, non si era mai vista prima: il deputato Mauro Rotelli, l’europarlamentare Antonella Sberna, il consigliere regionale Daniele Sabatini, e il presidente di Azione Studentesca, Riccardo Ponzio, sono stati tra i protagonisti di Atreju 2024, la manifestazione politico-culturale organizzata dalla Destra fin dal 1998 e conclusasi oggi (15 dicembre), a Roma, con l’intervento della premier Giorgia Meloni. E poi la presenza, nello spettacolare villaggio natalizio allestito al Circo Massimo, di amministratori, simpatizzanti e iscritti viterbesi: la Tuscia, finalmente, ha un peso politico di prim’ordine nell’ambito dell’intero panorama nazionale. A dirlo, in maniera chiara ed inequivocabile, sono i numeri: Fratelli d’Italia nella Tuscia vanta il 45% dei consensi; un risultato che consolida il proprio ruolo di forza politica dominante nel territorio e dimostra una straordinaria capacità di attrarre un consenso trasversale. Consenso conquistato grazie ad un grande lavoro di squadra, capitanato dal leader di FdI nel Viterbese, Mauro Rotelli, e fatto di ascolto attento e responsabile del territorio. Oggi, la provincia viterbese è forte come non mai e, soprattutto, consapevole di avere un’importanza strategica nel progetto politico di Fratelli d’Italia, direttamente ai tavoli decisionali. (E avanti tutta).

red.vit.