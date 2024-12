«Un tributo non solo alla radiofonia, ma anche a tutti coloro che, nel corso di un secolo hanno contribuito a rendere la radio un importante mezzo di comunicazione e di cultura per il nostro Paese». Grande soddisfazione da parte del senatore di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, per la celebrazione dei 100 anni della Radio in Italia, avvenuta oggi nell'Aula di Palazzo Madama. «È un onore partecipare a questa celebrazione che ricorda i momenti più emozionanti e significativi della storia della radiofonia italiana», ha dichiarato Silvestroni. «La radio ha saputo unire le persone, raccontare storie e informare generazioni, diventando un pilastro della nostra società». «La presenza di personalità illustri come Renzo Arbore, Umberto Broccoli, Andrea Delogu e Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, ha reso l'evento ancora più significativo. Alla signora Elettra è stato assegnato lo scranno senatoriale occupato un tempo da suo padre, un gesto simbolico che sottolinea l'importanza storica della radio nel nostro Paese. Questo anniversario è un momento di riflessione e celebrazione, ma anche un'opportunità per guardare al futuro», ha concluso Silvestroni. «La radio continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel panorama dei media, e il nostro impegno è garantire che possa farlo in un contesto di libertà e innovazione».