BAGNOREGIO - (ale.s.) La gestione del servizio idrico passa a Talete spa. Lo comunicato il sindaco Luca Profili.

«Dopo una lunga e difficile battaglia - spiega il primo cittadino - siamo costretti ad informarvi che la gestione del nostro acquedotto e degli impianti idrici è stata trasferita a Talete spa. Questa decisione, è conseguenza del commissariamento subito dal nostro Comune, da parte della Regione Lazio, nel 2019 e del ricorso al Consiglio di Stato purtroppo perso, nonostante l'iniziale condivisione delle nostre ragioni da parte del Tar Lazio».

«Riteniamo che questo passaggio sia ingiusto - sottolinea Profili - e che avrà ripercussioni negative sulle tasche dei cittadini. Abbiamo cercato di gestire il servizio con impegno e serietà in questi anni e, di ciò, voglio ringraziare sia gli uffici che gli operai. Abbiamo risolto problemi che Bagnoregio si portava avanti da tanti anni, tutto questo nonostante questa spada di Damocle sulla testa che non ci ha permesso di stilare una programmazione a lungo termine». Profili aggiunge anche di aver sempre «affrontato le difficoltà con grande determinazione, mettendoci la faccia e cercando di evitare disagi agli utenti. Siamo orgogliosi di aver fatto risparmiare ai bagnoresi molti soldi, assumendoci grandi responsabilità, perché credevamo fosse giusto farlo e ringraziamo chi prima di noi ha avuto il coraggio di andare controcorrente. Nessuno meglio dei singoli Comuni può gestire un servizio di una tale complessità». Il sindaco, infine, rivolgendosi a cittadini, scrive: «promettiamo che ci impegneremo a rimanere vigili e intransigenti riguardo a questo servizio così importante. Fino al 31 ottobre il Comune fatturerà con le sue tariffe, la società dal 1° novembre in poi. Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo riguardante la gestione del sistema idrico e continueremo a lavorare nel vostro interesse, sempre. Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione», conclude il sindaco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA