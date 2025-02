VALENTANO - Insediato il consiglio comunale giovani.

Lo scorso otto febbraio l’aula consiliare del comune di Valentano ha accolto ufficialmente il primo consiglio comunale dei giovani. Un momento significativo per la comunità, che registra per la prima volta la presenza di un nuovo organo istituzionale all’interno dell’ente locale, volto a dare voce e rappresentanza ai giovani del territorio. Durante la cerimonia di insediamento, i consiglieri eletti hanno ufficialmente assunto il proprio ruolo, con Luca Fiocchi designato presidente dell’assemblea, mentre Giancarlo Saraca ed Elena Castiglioni sono stati nominati vicepresidenti. Una squadra motivata, pronta a mettersi al servizio della comunità con idee innovative e spirito di collaborazione. Il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo, sottolineando il valore democratico e partecipativo dell’iniziativa: «Questa è una giornata storica per il nostro Comune, che vede oggi insediarsi un nuovo organo istituzionale: il consiglio comunale dei giovani. Congratulazioni a tutti i consiglieri eletti e delegati, a Luca per la sua nomina a presidente, a Giancarlo ed Elena per il ruolo di vicepresidenti. I nostri ragazzi hanno dato un bellissimo esempio di democrazia e iniziano oggi un percorso dentro la casa comunale, per supportare e sostenere l’Ente nelle politiche giovanili». Il progetto, fortemente voluto dalla Regione Lazio e interamente finanziato dalla stessa, è stato reso possibile grazie all’impegno dell’assessore alle politiche giovanili Mario Fiorentini e al vicesindaco Emanuela Zapponi, il cui lavoro ha consentito la realizzazione concreta di questa iniziativa. Durante la cerimonia il sindaco ha così ringraziato la regione Lazio, nella persona del presidente Francesco Rocca, nonché i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, per il loro costante sostegno. L’insediamento del consiglio comunale dei giovani rappresenta un passo fondamentale per incentivare la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita amministrativa, promuovendo un dialogo costante tra i giovani e le istituzioni locali. Da oggi, i giovani di Valentano avranno uno spazio di confronto e proposta all’interno della macchina amministrativa, con l’obiettivo di portare avanti iniziative e progetti concreti per il futuro del territorio.

«Da oggi iniziamo un nuovo percorso fianco a fianco con i nostri ragazzi, con il nostro futuro! In bocca al lupo a tutt», ha concluso il sindaco. L’amministrazione comunale augura buon lavoro a tutti i giovani consiglieri, con la certezza che il loro contributo sarà prezioso per la crescita della comunità.

