NEPI - «Continuo a ricevere comunicazione di genitori che evidenziano mancate risposte dalla dirigenza scolastica dell’istituto Stradella». Dopo aver annunciato ricorso al Tar del Lazio contro la nomina come “reggente” della ex dirigente trasferita a Civita Castellana, il sindaco Franco Vita non molla e, anzi, spiega di avere fatto richiesta di accesso agli atti presso l’ufficio scolastico regionale in merito all’incarico. «L’aspetto che ci preoccupa - spiega il primo cittadino nepesino - riguarda il fatto che si tratta di alunni che meritano una particolare attenzione e che nella formazione delle classi non sono state applicate le condizioni indicate nel GLO, commissioni a cui purtroppo, mi riferiscono, non ha mai partecipato la dirigente». «In altri casi - prosegue sempre Vita - si tratta di una semplice richiesta di inserimento in altro plesso scolastico per poter accedere più facilmente alla classe. Un alunno ha bisogno in classe di un farmaco salvavita e lo scorso anno è stato concesso solo nel mese di marzo, mentre per il presente anno ancora non c’è alcuna autorizzazione». Il sindaco Vita aggiunge di aver «colto la preoccupazione nei volti dei genitori, mentre da quanto riferito, ho notato una certa indifferenza della dirigenza scolastica di fronte a queste richieste. Lo stesso Comune si trova in difficoltà organizzative, non avendo ancora ricevuto nessuna notizia, già richiesta, dall’istituto Stradella, in merito al numero delle classi ed agli orari per il trasporto degli alunni». Inoltre Vita, dopo aver sottoscritto la richiesta di accesso agli atti presso l’ufficio scolastico regionale in merito all’incarico della reggenza all’istituto stradella, anticipa che «una volta acquisiti gli atti, il nostro legale procederà con ricorso al Tar. Per notizia faccio presente che tutte le lettere inviate all’ufficio scolastico regionale, sottoscritte da me e dall’assessore Giulia Perugini, vengono anche inviate per conoscenza al ministro della Pubblica istruzione nonchè al suo capodipartimento ed al prefetto di Viterbo». A corredo del post su Facebook, il sindaco dà una notizia positiva per il liceo di Nepi: «E’ stato indetto il bando di gara per la costruzione dell’annessa palestra: un obbiettivo che ci eravamo prefissati e che si sta realizzando», conclude Vita.

