«Ci uniamo ai nostri consiglieri alla richiesta di convocazione del consiglio comunale sottoscritta in data 21 novembre insieme alle altre forze dell’opposizione atta a sopperire la grave negligenza dell’amministrazione Aquilani».

Lo dice in una nota il circolo del Pd, che spiega: «E’ dal 28 settembre che il consiglio comunale, massimo organo di democrazia della nostra città, non si riunisce mostrando una delle più grandi debolezze di questa amministrazione: la mancanza di confronto e di un progetto politico. Eppure i temi su cui discutere ci sarebbero: questioni locali e non solo, quali i gravissimi fatti di guerra di cui siamo testimoni e contro cui il comune di Vetralla non ha manifestato dissenso. Ricordiamo che la fiaccolata per la pace, alla quale hanno preso parte numerosi cittadini, è stata organizzata congiuntamente alle altre realtà civiche del territorio e soltanto un esponente della maggioranza era presente. Punti all’ordine del giorno già determinati sono una mozione per la pace ed una discussione sul nostro centro storico. Stiamo lavorando - aggiugono dal Pd - per ampliare la discussione e presentare tramite i nostri consiglieri mozioni ed interrogazioni da sottoporre al consiglio comunale, considerati anche gli ultimi tragici fatti di cronaca. A tal fine - conclude la nota - siamo aperti ad accogliere le proposte di tutti i cittadini che vorranno partecipare».

