CIVITAVECCHIA – La lista civica Il Paese che Vorrei, segue con attenzione l'evoluzione del neonato circolo di Sinistra Italiana a Santa Marinella. “Sinistra Italiana è un partito antifascista legato al movimento per la pace – dice in una nota il direttivo del PcV - che si impegna per l'uguaglianza sociale, i diritti e la giustizia ambientale e vede la difesa dei beni comuni come pilastro fondamentale della sua azione politica. Con Sinistra Italiana e con AVS condividiamo sul piano nazionale molti valori e obiettivi, che speriamo abbiano una ricaduta anche nel nostro territorio, la promozione di un modello di sviluppo più giusto ed ecologico, la sottrazione delle risorse alla logica del profitto privato in favore di una gestione nell’interesse della collettività, la tutela ambientale, il recupero del patrimonio edilizio esistente in contrapposizione al consumo di suolo, la battaglia contro l’emarginazione e la discriminazione, contro il decadimento della partecipazione democratica e lo svilimento delle istituzioni e contro una certa politica asservita agli interessi di pochi.

Auspichiamo che nella gestione del nuovo circolo non prevalgano interessi elettoralistici locali, e che invece si manifesti un desiderio di concreto rinnovamento politico e amministrativo del territorio, nel segno di una vera discontinuità rispetto alle componenti della classe politica di questi ultimi anni. Questo ci auguriamo, e con l'occasione, ringraziandoli, auguriamo buon lavoro ai soci della nostra associazione che hanno deciso di duplicare il proprio impegno partecipando anche alla formazione di questa nuova realtà”.