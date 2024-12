«Congratulazioni all’onorevole Antonella Sberna, appena eletta vicepresidente del Parlamento europeo. Dopo aver portato la Tuscia in Europa, con un’elezione decretata da migliaia di preferenze, l’eurodeputata viterbese proietta il nostro territorio al vertice delle istituzioni UE, come rappresentante del gruppo dei Conservatori europei. Un risultato senza precedenti, che premia il lavoro e l’impegno di Sberna, ma che è anche un riconoscimento storico per la terra di Tuscia.

Alla vice presidente Sberna, sempre vicina alla nostra associazione e sempre disponibile ad accogliere le istanze delle nostre imprese, giungano i migliori auguri di buon lavoro». Lo dichiarano in una nota Michael Del Moro, presidente Confartigianato Imprese di Viterbo, e Andrea De Simone, segretario Confartigianato Imprese di Viterbo.