CIVITAVECCHIA – «Non si capisce il motivo di questo cambio radicale e improvviso nel sistema della raccolta differenziata a Civitavecchia». Lo denuncia il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Luca Grossi. «Dopo anni in cui tutto è rimasto invariato, viene annunciata una rivoluzione completa con pochissimi giorni di preavviso, senza che la cittadinanza sia stata davvero messa in condizione di comprendere e organizzarsi – ha aggiunto – una modifica così drastica, fatta in pieno giugno e senza un adeguato periodo di transizione, non può che generare confusione e disagi. È facile prevedere un drastico aumento dell’indifferenziata, così come il rischio concreto di nuove discariche abusive, con tutto ciò che ne consegue in termini ambientali, sanitari e di decoro urbano. A fronte di questo scenario, chiedo con forza all’Amministrazione di istituire un periodo di sperimentazione, coinvolgendo attivamente i cittadini e le associazioni, e di rinviare ogni applicazione effettiva almeno a settembre. In alternativa, sarà il caos. Serve buon senso – ha concluso il consigliere azzurro – le buone idee si attuano bene solo se vengono condivise, spiegate e pianificate, non imposte dall’alto all’ultimo minuto».