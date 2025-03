CIVITAVECCHIA – «Accogliamo con favore l’iniziativa dei cassonetti intelligenti portata avanti dalla giunta comunale». Lo dichiara il consigliere comunale di Forza Italia Luca Grossi, secondo il quale un sistema efficace per migliorare la gestione dei rifiuti è fondamentale per rendere la nostra città più pulita e vivibile. «La sinergia tra amministrazioni comunali e Regione Lazio – spiega Grossi – ha funzionato perfettamente. Quanto avviato dalla scorsa amministrazione e dalla consigliera regionale Emanuela Mari ha portato i suoi frutti, anche grazie al lavoro dell’attuale sindaco Piendibene. Una sinergia istituzionale in difesa della cittadinanza e contro i costi spropositati della raccolta porta a porta, soprattutto nelle periferie più remote della nostra città. Un progetto che potrebbe portare anche ad una riduzione dei costi della raccolta e quindi ad una diminuzione della Tari. È ora altrettanto importante che il processo di gestione dei cassonetti intelligenti sia trasparente e ben organizzato, evitando sovrapposizioni di competenze e inefficienze. Forza Italia continuerà a vigilare affinché ogni intervento sia realmente utile alla collettività e non si trasformi in una semplice operazione di facciata. La nostra priorità è garantire servizi efficienti e vicini ai cittadini, e continueremo a lavorare in consiglio comunale per raggiungere questo obiettivo».