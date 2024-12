CIVITAVECCHIA – «Abbiamo dato tutto ciò che potevamo per raccontare il nostro progetto, le idee di futuro e sono orgoglioso del lavoro svolto. L'abbiamo fatto rimanendo fedeli ai nostri valori e al nostro modo di operare. Oggi, Civitavecchia ha un nuovo sindaco, ma ha anche, con noi, una coalizione politica coesa e leale, un gruppo di persone entusiaste, appassionate e competenti, pronte a contribuire per rendere Civitavecchia ogni giorno migliore». Sono le prime dichiarazioni a caldo di Massimiliano Grasso, che ha affidato il suo pensiero ai social.

«Da parte nostra, metteremo da subito a disposizione del consiglio comunale e della città i nostri progetti e le nostre idee – ha assicurato – grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in me e che hanno confermato la loro fiducia nella nostra proposta di governo, a tutti i candidati che si sono spesi in questi mesi e in queste settimane. Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo sindaco, Marco Piendibene. Da domani si riparte».