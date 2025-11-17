CIVITAVECCHIA – Dopo la rissa di due settimane fa al Forte Michelangelo e il maxi assembramento di sabato sera nei pressi di Varco Fortezza, è la politica a prendere la parola.

I Giovani democratici parlano di episodi gravi consumati nel cuore di uno dei luoghi simbolo della città. A preoccupare non è solo la violenza in sé, ma il contesto: decine di ragazze e ragazzi presenti, molti dei quali minorenni, si sono ritrovati «all’improvviso davanti a scene che nulla dovrebbero avere a che fare con un’area frequentata ogni sera da famiglie e giovanissimi».

I Gd sottolineano come la sicurezza «non possa essere considerata un tema marginale né affrontata solo a posteriori», quando i fatti impongono di discuterne.

Anzi, la richiesta è quella di un intervento serio, continuativo e strutturato per restituire ai cittadini spazi pubblici realmente sicuri e vivibili.

Per i Gd serve un salto di qualità nelle politiche di sicurezza urbana. Maggior illuminazione, una presenza più costante sul territorio, ascolto dei residenti e dei giovani, insieme a un coordinamento efficace tra istituzioni, forze dell’ordine e realtà giovanili. Solo così, spiegano, si può agire sulla prevenzione prima ancora che sulla repressione. «Civitavecchia deve tornare a essere una città in cui nessuno debba sentirsi in pericolo», affermano, chiedendo di mettere la sicurezza al centro dell’agenda politica con serietà e visione.

