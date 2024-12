MONTEFIASCONE - Domani pomeriggio alle ore 18, è in programma l’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia del Circolo di Montefiascone, in via della Croce 1.

Il partito della premier Giorgia Meloni, principale formazione politica a livello nazionale, è risultato anche a livello comunale, primo partito nelle preferenze alle ultime elezioni regionali.

Con oltre 300 tesserati, è anche il circolo locale con più iscritti della provincia di Viterbo.

Con questi numeri, Dante La Corte, commissario di Fratelli d’Italia a Montefiascone, ha iniziato un’importate opera di aggregazione dei militanti, creando anche una sezione consona alle esigenze dei tesserati, trovando quindi, come soluzione più congeniale, gli ampi locali dell’Ex Cinema Moderno poi Flavia, dando inoltre nuova vita ad uno dei locali più iconici del comune.All’evento saranno presenti istituzioni politiche e coordinatori di partito oltre che locali anche regionali e nazionali, a conferma dell’importante programma della giornata. «Questo è un punto di partenza fondamentale – dichiara Dante La Corte – per affrontare le imminenti sfide elettorali provinciali e soprattutto Europee e per farci trovare preparati alle prossime elezioni comunali».

Sono invitati tutti i tesserati, militanti, simpatizzanti del partito e la cittadinanza tutta, fanno sapere dal circolo del colle falisco.

