CIVITAVECCHIA – Giancarlo Frascarelli, vicepresidente del Consiglio Comunale, e consigliere comunale e metropolitano di FdI lancia un appello al Sindaco affinché venga organizzato un vertice urgente presso il Comune con le autorità di pubblica sicurezza, allo scopo di definire strategie concrete per fronteggiare l’ondata di microcriminalità che sta interessando la città tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2025.

«È necessario un coordinamento immediato tra istituzioni locali e forze dell’ordine – afferma Frascarelli – per mettere a punto interventi efficaci e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Non possiamo permettere che episodi di furti, vandalismo e altri reati minori destabilizzino la nostra comunità. Ribadisco, come ho scritto in premessa, su questioni così gravi, mettiamo da parte le ideologie e ragioniamo formando una colonna unita, un fronte comune a salvaguardia dei nostri giovani, a tal proposito rimango a disposizione della città».

Il vicepresidente del Consiglio sottolinea l’importanza di un confronto diretto con le autorità competenti: «Solo attraverso un dialogo strutturato e la pianificazione di azioni concrete possiamo rispondere in maniera adeguata a questa emergenza di sicurezza. Chiedo al Sindaco di convocare quanto prima questo vertice per tutelare la tranquillità dei nostri quartieri».

Frascarelli invita inoltre la cittadinanza a collaborare segnalando tempestivamente eventuali episodi sospetti, ribadendo che la sicurezza urbana è un impegno condiviso tra istituzioni e cittadini. «Rimango, come al solito, a disposizione di tutti i cittadini».