S. MARINELLA - Forza Popolare di Santa Marinella e Santa Severa accoglie e saluta la presenza in città del partito Noi Moderati e la nascita del suo gruppo consiliare. “Il pluralismo – dice in una nota Forza Popolare - è una delle basi della democrazia e rinforza il concetto di libertà delle persone e delle istituzioni che troppo spesso è messo in pericolo anche nella nostra Repubblica. Ci associamo anche ai valori di trasparenza, condivisione e partecipazione espressi riguardo alle iniziative dell’amministrazione comunale. Esistono scelte che sono importanti ed hanno la possibilità di condizionare il futuro di una intera cittadinanza. Esistono scelte che possono vincolare finanziariamente questa comunità per periodi anche molto lunghi. Esistono scelte che possono orientare in maniera definitiva l’intero assetto patrimoniale di questo Comune. La politica è anche l’esercizio di scelte ma quando queste sono determinanti ed estremamente vincolanti chi esercita il potere ha il dovere di illustrarle con trasparenza e di condividerle con la cittadinanza. Condividiamo quindi la presa di posizione di Noi Moderati. Anche Forza Popolare è contraria al project per la Passeggiata al Mare. Anche Forza Popolare sarà contraria a tutte le scelte che vincolano la città senza una preventiva condivisione”.