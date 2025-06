CIVITAVECCHIA – «Esprimiamo la nostra piena solidarietà al circolo di Fratelli d’Italia di Civitavecchia per l’ignobile gesto vandalico subito. Atti di questa natura rappresentano un attacco non solo a un partito politico, ma alla libertà di espressione e alla convivenza democratica su cui si fonda il nostro vivere civile».

Lo dichiara Forza Italia Civitavecchia che interviene dopo gli atti vandalici contro la sede di Fratelli d’Italia.

«Stigmatizziamo con fermezza l’accaduto – proseguono – , convinti che la politica debba tornare ad essere confronto costruttivo, anche acceso, ma sempre nei limiti del rispetto reciproco. È fondamentale, in tal senso, evitare l’alzarsi dei toni attraverso polemiche surreali e inattuali, che rischiano solo di alimentare un clima tossico e di generare reazioni scomposte e pericolose. In un momento in cui il Paese e il nostro territorio hanno bisogno di responsabilità, equilibrio e collaborazione, Forza Italia rinnova l’appello a tutte le forze politiche per un dibattito serio e maturo, lontano da derive ideologiche e provocazioni».

