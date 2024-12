BAGNOREGIO - Continua il progetto di Forza Italia di radicamento sul territorio. Il segretario provinciale di FI, Alessandro Romoli, ha infatti nominato Massimo Neroni nuovo commissario di Forza Italia presso il comune di Bagnoregio.

Militante forzista di lungo periodo, con un’esperienza amministrativa alle spalle come consigliere comunale, Neroni si configura come la persona giusta in grado di far fare a Forza Italia un grande salto di qualità in uno dei comuni più importanti e rappresentativi della provincia.

La nomina di Neroni si inserisce a pieno titolo nel progetto di radicamento di Forza Italia nella Tuscia che la nuova dirigenza provinciale del partito, nominata a gennaio 2024, sta portando avanti con costanza e impegno.

Lo sguardo non è dunque rivolto esclusivamente alle elezioni comunali di giugno: l’obiettivo, generale e ambizioso, è quello di far crescere complessivamente Forza Italia e di far avvicinare soprattutto i giovani alla politica e all’attività amministrativa.

