BOMARZO - Forza Italia si radica sempre di più sul territorio, avendo come unico obiettivo quello di lavorare per il bene dei cittadini della Tuscia. È in quest’ottica che Francesco Lamoratta è stato nominato commissario comunale di Forza Italia a Bomarzo. «Da sempre attento e attivo nel proprio comune di appartenenza - si legge nella nota di Forza Italia Viterbo - Lamoratta ha ricevuto questo importante incarico per la grande dedizione politica e sociale profusa nel territorio. Qualità, queste, che lo rendono uno dei principali punti di riferimento per l’intera comunità bomarzese».

«La decisione di mettermi in gioco, rappresentando con onore Forza Italia nel ruolo di coordinatore locale, è frutto di una passione per la politica nata da quando avevo circa vent’anni – ha commentato Lamoratta -. Oltre alla passione, che da sola chiaramente non basta, in questi ultimi anni ho avuto modo di stare a stretto contatto e di imparare da persone come Alessandro Romoli, Giuseppe Fraticelli e Giovanni Lamoratta, ai quali devo tanto».

«Spero di far bene a Bomarzo continuando a far crescere Forza Italia – ha aggiunto -, ma soprattutto facendo riavvicinare i giovani alla politica. La politica vera, autentica, genuina».

«È con grande soddisfazione che ho proceduto a nominare Lamoratta commissario comunale di Forza Italia a Bomarzo – ha detto Andrea Di Sorte, commissario provinciale di Forza Italia -. Il nostro partito si conferma autorevole e attrattivo, soprattutto per i giovani come Francesco che con la loro passione e determinazione non possono che fare bene sia alla politica che al territorio». «Conosco Francesco da molto tempo – ha aggiunto Alessandro Romoli, presidente della Provincia di Viterbo – e non ho dubbi che saprà mettere la sua passione, dedizione ed esperienza al servizio di Bomarzo. Un paese, questo, che Francesco da tempo sta contribuendo a far crescere sia dentro che fuori la politica».

