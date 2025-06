CIVITAVECCHIA – È stato ufficialmente presentato nei giorni scorsi il coordinamento di Forza Italia Giovani nella storica città portuale di Civitavecchia. L’iniziativa ha visto una folta partecipazione di militanti e sostenitori, un chiaro segnale del desiderio diffuso di dare voce alle nuove generazioni all’interno del panorama politico italiano.

A guidare il neonato coordinamento è Rubens Kurtaj, giovane civitavecchiese militante in Forza Italia da oltre due anni. Già candidato alle elezioni comunali, Kurtaj si è distinto per il suo impegno e la sua determinazione, mostrandosi pronto a farsi portavoce delle istanze giovanili.

«Il nostro obiettivo principale è avvicinare i giovani alla politica, rendendoli protagonisti attivi del cambiamento – ha dichiarato Kurtaj – vogliamo costruire un ponte tra le nuove generazioni e le istituzioni, affinché idee e necessità dei giovani possano essere ascoltate e rappresentate. Il supporto del nostro segretario nazionale Simone Leoni, del coordinatore provinciale Valerio Massini e del segretario nazionale Antonio Tajani – che ogni giorno valorizza il lavoro dei giovani – è stato fondamentale. Ma voglio anche sottolineare il ruolo dell’onorevole Alessandro Battilocchio, che segue costantemente il nostro lavoro sul territorio e crede fermamente nei giovani. È un esempio concreto di come la politica possa essere realmente vicina ai cittadini».

Un futuro sostenibile per i giovani Il coordinamento si pone l’obiettivo di affrontare temi centrali per le nuove generazioni: occupazione giovanile, sostenibilità ambientale e innovazione. Kurtaj ha sottolineato l’importanza di creare vere opportunità per i giovani, affinché possano esprimere il proprio potenziale e contribuire al progresso della società.

Una squadra coesa al lavoro per il territorio «Lavorerò in stretta sinergia con i rappresentanti locali del partito, come il consigliere comunale Luca Grossi, la coordinatrice di Azzurro Donna Civitavecchia Cinzia Napoli, l’assessore di Tolfa Alessandro Tagliani e il commissario cittadino Roberto D’Ottavio, oltre ai rappresentanti regionali di Forza Italia», ha concluso Kurtaj. Le aspettative sono alte, così come l’entusiasmo. I progetti in cantiere promettono di dare un contributo concreto alla crescita politica e sociale del territorio, valorizzando l’energia e le idee dei giovani.