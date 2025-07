«Treni più veloci e linee più efficienti: grazie alla Lega e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, possiamo dire finalmente che anche nel Lazio è cominciata la modernizzazione di un sistema della mobilità che soprattutto in certe aree, come quella viterbese, pareva un dinosauro. La direzione imboccata è quella giusta e si stanno già vedendo i primi risultati concreti, con un miglioramento della connessione tra i diversi territori regionali». Lo dice il segretario provinciale della Lega, Andrea Micci rispetto all’ emendamento al decreto legislativo infrastrutture che stanzia risorse significative per la linea FL3 Roma Tiburtina - Viterbo Porta Fiorentina. «Un’ottima iniziativa che testimonia il cambio di passo che si sta registrando sulla via della modernizzazione del Paese - dice Micci - per troppo tempo imprigionato in sterili stereotipi ideologici che hanno frenato lo sviluppo infrastrutturale e ritardato il progresso economico. Visione che, soprattutto a Viterbo, abbiamo pagato a caro prezzo. L’emendamento al decreto legge infrastrutture è stato approvato nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera e punta nella direzione di un miglioramento del servizio, che vuol dire anche innalzare il livello della qualità della vita di chi è costretto a utilizzarlo, anche tutti i giorni, come accade per i pendolari. L’obiettivo è chiaro: velocizzare i tempi di percorrenza e aumentare la capienza. A tal fine si prevede la realizzazione di binari di precedenza in stazione. Importo stanziato: 8 milioni di euro distribuiti tra gli anni 2027 e 2028, risorse che verranno attinte dal contratto di programma Rfi-Mit. Un altro passo importante - conclude Micci - verso un futuro più moderno e adeguato alle esigenze dei cittadini».