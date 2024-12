CIVITAVECCHIA – Il capogruppo e consigliere metropolitano della Lega Antonio Giammusso si dice soddisfatto per la conclusione positiva dell’iter burocratico tra Comune, Adsp e Mit, relativo all’accordo procedimentale che vedrà trasformate le aree di Fiumaretta ed ex Italcementi.

«Un progetto – ha spiegato Giammusso – su cui anche la nuova amministrazione ha espresso parere favorevole, riconoscendo la bontà del provvedimento con cui si intende migliorare le interconnessioni con il territorio e riqualificare l’area. L’attività istituzionale del Ministro Salvini, a prescindere dal colore politico dei primi cittadini, da subito è stata improntata all’ascolto dei territori e alla valorizzazione del ruolo dei Comuni. Questo è un progetto strategico e importantissimo non solo per Civitavecchia, nell’ottica di un potenziamento del porto e dell’interconnessione con il territorio, ma anche per tutto il Lazio. Ventiquattro milioni saranno destinati all’Adsp per l’acquisto di Fiumaretta – ha concluso Giamusso - il Comune con quei fondi acquisterà invece l’ex Italcementi».