PROSEGUONO in tutta la provincia di Viterbo gli incontri organizzati da Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di condividere con cittadini e amministratori i risultati ottenuti in tre anni di Governo Meloni e sostenere la raccolta firme per la proposta di legge contro le derive del fondamentalismo islamico. Dopo le tappe di Viterbo, Bomarzo, Montefiascone e Bolsena, sono in programma altri due momenti di confronto: lunedì 24 novembre, alle 18.30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via De Dominicis 63, a Orte: giovedì 27 novembre, sempre alle 18.30, a Civita Castellana, presso la sede del partito in piazza Marcantoni. Nel corso degli incontri sarà tracciato un bilancio delle principali misure adottate dal Governo nei settori di economia, sicurezza, famiglia, infrastrutture e politica estera, con l’intento di rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio e promuovere partecipazione attiva. Parallelamente, continua anche la campagna “Prima che sia troppo tardi”, finalizzata alla raccolta firme a sostegno la proposta di legge di Fratelli d’Italia finalizzata a contrastare l’estremismo islamico e le sue infiltrazioni nei luoghi di culto e nelle scuole. I prossimi gazebo si terranno venerdì 28 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, in piazzale Roma, a Montefiascone; e domenica 30 novembre, dalle 10 alle 12, in piazza Italia a Tuscania. Anche durante gli incontri di Orte e Civita Castellana sarà possibile aderire alla raccolta firme. Fratelli d’Italia ribadisce così il proprio impegno nel garantire una presenza attiva sul territorio, promuovendo valori di sicurezza, coesione nazionale e ascolto costante delle comunità locali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA