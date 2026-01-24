SANTA MARINELLA – Accogliamo sempre con favore le adesioni al partito, un segnale di crescita che testimonia quanto Fratelli d’Italia sia un movimento in buona salute e attrattivo anche a Santa Marinella; ci teniamo a ribadire che stiamo lavorando come federazione provinciale, con i nostri dirigenti, direttivo e iscritti sul territorio e con tutte le forze in campo per costruire, all’interno di una coalizione forte e credibile, una lista di Fratelli d’Italia composta da uomini e donne integri, capaci, leali e pronti a impegnarsi per il proprio territorio. La federazione provinciale di Fratelli d’Italia sta seguendo con estrema attenzione l’evoluzione e la crescita del partito sul territorio con l’obiettivo di aggregare tutte le iniziative e le esperienze che possano arricchire, rinnovare e integrare il partito; pertanto stigmatizziamo tutti i comportamenti e le ricostruzioni giornalistiche tese a minare tale percorso.