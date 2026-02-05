SANTA MARINELLA – Comincia a delinearsi la strategia del centrodestra e le scelte per proporre un candidato sindaco di alta caratura. A svelare le intenzioni della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, è il coordinatore cittadino del partito della Meloni Giampiero Rossanese che, intervistato dal canale telematico Talk in the City, lancia la proposta di candidare l’ex parlamentare di Forza Italia, passata ultimamente nelle fila di Noi Moderati, Maria Rosaria Rossi. Una voce che era circolata anche qualche mese fa, ma oggi viva più che mai, visto che a dichiararlo è stato un esponente del partito più votato in città. Stimolato dall’intervistatore che affermava che nel centrodestra c’è ancora maretta nel nome del candidato sindaco, Rossanese ha replicato che Fratelli D’Italia ha la responsabilità di guidare la coalizione su un percorso che deve essere comune. “Dobbiamo presentarci a queste elezioni con una comunità di intenti che riguarda tutti i partiti – dice Rossanese – perché sicuramente è il progetto, che unisce ancor prima delle persone, per dare la possibilità ai cittadini di avere un sindaco all'altezza di Santa Marinella. Ecco questo ci preme a tutti”. Quando gli viene chiesto se corrisponde al vero che il candidato molto probabilmente sarà l’esponente di Noi Moderati Maria Rosaria Rossi, che è il nome che è stato portato al tavolo provinciale da Noi Moderati considerata anche la decennale esperienza in Parlamento, Rossanese ha confermato questa voce, che dovrà essere condivisa anche con la Lega e Forza Italia che però puntano su candidati diversi. “Ci siamo incontrati come coordinamento di FdI per capire se il coordinamento avrebbe recepito in modo favorevole questo nome – afferma Rossanese – così è stato perché è un politico di alto profilo e di esperienza anche amministrativa e noi siamo contenti perché, pur provenendo da un piccolo partito, è una persona di grandi capacità politiche. Ovviamente ci siamo incontrati con la Rossi per capire la sua volontà e vedere se le sue idee convergevano con le nostre, che tendono a portare un grande rinnovamento nei progetti per Santa Marinella, ne ho parlato anche con il mio presidente provinciale il senatore Marco Silvestroni. Il partito è felice di questa novità, adesso sarà lei a prendere una decisione. Spero che su questo nome possano confluire le scelte di tutti i partiti di centrodestra. Stiamo cercando di fare una lista che unisca l'esperienza alla novità, stiamo cercando dei ragazzi che siano da volano a quelle proposte che interessano anche i giovani”. Le dichiarazioni di Rossanese hanno fatto particolarmente piacere ai vertici di Noi Moderati che qualche ora dopo hanno emesso un comunicato. “Ringrazio Giampiero Rossanese per le parole dette nell’intervista – commenta Gian Piero De Angelis, commissario straordinario di Noi Moderati Santa Marinella - dove condivide la candidatura della nostra esponente, la senatrice Maria Rosaria Rossi, come espressione del reale cambiamento fortemente voluto dal territorio. In questi mesi, nel quotidiano confronto con la città e con le altre forze politiche di centrodestra, abbiamo ritenuto che la volontà di cambiamento espressa nel progetto della Senatrice fosse non solo una richiesta di un nome di alto profilo con una lunga e consolidata esperienza politica ed amministrativa, ma anche l’esigenza dei cittadini e del territorio di percorrere una nuova strada verso quel cambiamento e quello sviluppo tanto atteso”.