VITERBO – «Quanto è accaduto ieri in Consiglio Comunale ai danni del Consigliere Gianluca Grancini ci ha lasciato interdetti e rattristati. Un fascicolo con i suoi dati sensibili sul tavolo della Giunta, evidentemente non arrivato lì da solo, ha un significato piuttosto triste e indice di metodi che non ci appartengono.

Talmente lontano dalla “normalità” che persino l’ assessore Notaristefano ha ingenuamente pensato che fosse normale “avvisare” Grancini restituendogli ciò di cui lui non era a conoscenza». Così, in una nota, il gruppo consiliare d Fratelli d’Italia a Palazzo dei Priori.

«Purtroppo non è la prima volta che constatiamo modi di fare che sicuramente non sono nelle nostre corde.

Grancini ha la sola colpa di svolgere correttamente il proprio lavoro di opposizione al quale in nessun modo il Gruppo di Fratelli d’Italia vuole rinunciare.

Questa amministrazione e il suo “civismo” non perde occasione per cadere su bucce di banana per applicare metodi e “soluzioni” che in tempi di sana politica sarebbero stati impensabili.

Detto questo a noi non interessa sconfiggere questa amministrazione sul piano giudiziario e del pettegolezzo perché è già talmente evidente e bastante l’incapacità amministrativa che al giudizio dei viterbesi è tutto chiaro.

Grancini deciderà cosa fare e come e se procedere, ma ancora una volta, purtroppo, dobbiamo constatare che Frontini e la sua Giunta cercano di far fronte ai danni che fanno in modi a dir poco “fantasiosi”.

Se questo è il civismo Viva sempre la Politica», concludono dal gruppo FdI.