ORTE – Si è svolta questa mattina, presso la sede comunale, la riunione in cui si è affrontato il problema della carenza di aule per le classi dell’istituto superiore Fabio Besta. Alla riunione erano presenti esponenti dell’amministrazione comunale ed alcuni genitori rappresentanti di classe.

«L’obiettivo della riunione per cui erano stati invitati gli enti coinvolti, ovvero dirigenza scolastica, che avrebbe dovuto avvisare anche i genitori rappresentanti di classe, e la presidenza della provincia - spiegano dall’amministrazione comunale - era quello di intraprendere nell’immediato un percorso congiunto per superare il disagio della dad e verificare, contestualmente, la fattibiltà delle proposte sul tavolo per una soluzione definitiva, oltre a comprendere lo stato di avanzamento di quanto già prospettato dalla provincia. All’incontro si è registrata l’assenza della presidenza della Provincia, che pure nella giornata di venerdì aveva formalmente garantito la presenza, come pure l’assenza della dirigenza scolastica che, sollecitata nella mattinata di venerdì, ha palesato nel primo pomeriggio dello stesso giorno la sua indisponibilità».

«L’amministrazione comunale - prosegue la nota - ha preso atto della situazione ed illustrato ai genitori presenti le proposte alternative di cui avrebbe voluto discutere con i due enti assenti e si è attivata immediatamente per organizzare una nuova riunione tra tutti gli attori in causa». «Siamo ormai arrivati alla fine di novembre senza avere alcuna risposta ed è per questo che abbiamo deciso, per quanto è possibile ma soprattutto per quanto ci verrà consentito, di prendere in mano la situazione, diventando i promotori di iniziative che mirano a risolvere il problema e non a girarci intorno. Il sindaco - concludono dal palazzo comuanale - ha richiesto in data odierna la disponibilità ad un nuovo incontro alla dirigente scolastica e al presidente della Provincia».

