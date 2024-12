FIUMICINO - «La pessima situazione relativa alla carenza di edifici scolastici legata alle scuole superiori è un’eredità lasciata dalla precedente Amministrazione che, in dieci anni, non ha mai risolto ed affrontato le criticità già da tempo presenti nel nostro territorio, limitandosi ad inaugurare la costruzione di un nuovo liceo, con tanto di posa della prima pietra. Ad oggi posso confermare che non è stato disegnato nessun progetto a riguardo e che probabilmente, solo nel 2027, vedremo sorgere le prime e comunque insufficienti 10 aule». È quanto dichiara l’incaricato alle politiche scolastiche, Roberto Tasciotti, in replica alle recenti polemiche sollevate dall’opposizione sull’ emergenza dei plessi scolastici. «Sarebbe piuttosto necessaria da parte dell’opposizione l’onestà intellettuale sufficiente per dichiarare che, nonostante gli incrementi della popolazione sopra la media nazionale e l’aumento esponenziale degli studenti, (sarebbe bastato vedere l’andamento demografico e fare delle proiezioni), non sono stati in grado di pianificare adeguatamente, portando alla situazione attuale di carenza di aule mai previste – prosegue il prof. Tasciotti – .Ricordo alcune imprecisioni, non mancano gli indirizzi di scienze umane, neanche altri indirizzi liceali inoltre scriviamo sigle attuali, il Baffi non è un ITC ma un ISS. Reputo valida la possibilità di avviare una collaborazione per conoscere e determinare le offerte d’indirizzo sulla base di un tavolo scuola -mondo del lavoro, mirato a comprendere quali siano le reali esigenze e ad evitare di incrementare il numero dei giovani disoccupati.», conclude.