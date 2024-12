TARQUINIA - “La scuola è un tema centrale del nostro programma”. Lo afferma il candidato sindaco del centrosinistra Francesco Sposetti, che ha invitato presidi, docenti, personale Ata, studenti e genitori degli istituti di Tarquinia a un incontro, il 21 maggio, alle 18, nella sede dell’associazione Demos, al civico 22 di piazza Duomo.

“Un’amministrazione comunale deve fare tutto ciò che è possibile per far funzionare al meglio la scuola – dichiara il candidato sindaco di Alleanza Verdi Sinistra, Lista Civitas Francesco Sposetti Sindaco, Movimento 5 Stelle e Pd –. Con questo incontro vogliamo dare voce a chi vive tutti i giorni il complesso mondo scolastico, per approfondire le principali problematiche in termini di edilizia, trasporti, offerta didattica e servizio mensa e per accogliere suggerimenti al fine di farli nostri e poi metterli in atto come amministrazione comunale. Il futuro della società dipende dalle nuove generazioni e dal ruolo fondamentale che la scuola ricopre nell’educazione dei giovani”.

“Solo una fattiva collaborazione può far crescere il livello dell’offerta formativa e culturale per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze – conclude Francesco Sposetti -. Per farlo, partiamo dall’ascolto degli stessi protagonisti: dirigenti scolastici, docenti, personale Ata, studenti e genitori”.

Intanto ieri in piazza Cavour Sposetti ha presentato la sua squadra.