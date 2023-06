CIVITA CASTELLANA – Altre dieci unità di personale a tempo indeterminato entreranno a breve a far parte della macchina amministrativa comunale.

La giunta Giampieri, infatti, ha approvato il nuovo piano dei fabbisogni del personale prevedendo l’assunzione entro l’anno di altri due operatori esperti (collaboratori servizi amministrativi, economico-finanziari e gestionali), due istruttori (di cui un istruttore amministrativo, economico-finanziario e gestionale e un istruttore tecnico), sei funzionari (di cui un funzionario informatico, tre funzionari amministrativi, un funzionario servizi di vigilanza, un funzionario tecnico). «Per le assunzioni riguardanti i profili dei due operatori esperti e del funzionario informatico verranno approvati specifici bandi di concorso – spiega l’assessore al Personale Massimiliano Carrisi -. Saranno, inoltre, effettuate otto progressioni tra le aree: si tratta, in sostanza, di passaggi di categoria professionale riservati al personale interno dell’ente. Tali progressioni saranno effettuate attraverso una procedura comparativa da espletare secondo la disciplina di un apposito regolamento delle progressioni tra le aree».

Una progressione riguarderà il passaggio dall’area operatori all’area operatori esperti (profilo collaboratore servizi tecnici, progettuali, manutentivi, ambientali e di supporto); due riguarderanno progressioni dall’area operatori esperti all’area istruttori (profilo istruttore dei servizi amministrativi, economico finanziari e gestionali); cinque progressioni saranno dall’area istruttori all’area funzionari ed elevate qualificazioni (tre profilo funzionario economico-finanziario/amministrativo, un profilo funzionario tecnico, un profilo funzionario servizi di vigilanza). «Nel rispetto degli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali in sede di delegazione trattante, nel corso del 2023 verranno completate anche le progressioni orizzontali riservate al personale interno nel limite di legge consentito – aggiunge Carrisi -. La nuova programmazione, sommata all’enorme impegno assunto e portato a termine nel 2022, consentirà all’ente comunale di migliorare ulteriormente la propria organizzazione del lavoro e allo stesso tempo di garantire e riconoscere ai lavoratori alcuni diritti per troppo tempo dimenticati, ovvero mai riconosciuti prima d’ora». «L’amministrazione Giampieri ha dimostrato e sta dimostrando con i fatti e con la dovuta concretezza la massima attenzione ai diritti dei propri dipendenti – conclude l’assessore al Personale -, in quanto ben consapevole che le risorse umane nel loro insieme considerate costituiscono il motore della macchina comunale e il principale mezzo per migliorare ed efficientare l’azione amministrativa».