CIVITAVECCHIA – In merito alla notizia dell’avvio del piano di dismissione della centrale per una durata stimata tra i 24 e i 30 mesi, interviene il presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Civitavecchia, Augusto Delle Monache, sottolineando la centralità del lavoro e della collaborazione istituzionale in questa fase delicata. «Una transizione complessa come quella che stiamo affrontando richiede serietà, visione e senso di responsabilità. Abbiamo il dovere, come amministratori – ha spiegato Delle Monache - di garantire un costante equilibrio tra crescita, sviluppo e salvaguardia o, laddove possibile, incremento dei posti di lavoro. È ciò che la Commissione Attività Produttive ha cercato di fare fin dall’inizio, lavorando in modo coeso e costruttivo. In questa fase – prosegue Delle Monache – è fondamentale valorizzare la sinergia tra le istituzioni, anche quando si collocano su posizioni politiche differenti. Il confronto aperto e il lavoro comune sono l’unico modo per ottenere risultati concreti per la nostra comunità. Voglio infine ringraziare tutti i componenti della Commissione per l’impegno, la competenza e lo spirito unitario con cui abbiamo affrontato i passaggi più delicati di questi mesi. Continuerò a lavorare con questa modalità, mettendo sempre le persone, lavoratori, famiglie e imprese, al centro dell’azione amministrativa».

L’Amministrazione continuerà a monitorare con attenzione l’attuazione del piano, affinché la dismissione non rappresenti una perdita, ma l’occasione per costruire nuove opportunità di sviluppo per il territorio.