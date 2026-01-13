MONTEFIASCONE è tra i Comuni ammessi al finanziamento dell’Avviso “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del PNRR – NextGenerationEU, ottenendo un contributo pari a 55.783,98 euro destinato al rafforzamento della capacità amministrativa dell’ente.

Il risultato si inserisce nel più ampio quadro illustrato dall’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati, che ha annunciato come diciassette Comuni della provincia di Viterbo siano stati ammessi al finanziamento per un totale complessivo di 692.896,66 euro, risorse fondamentali destinate a sostenere i Comuni di medie dimensioni nel percorso di rafforzamento e modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Un annuncio che conferma l’attenzione concreta del Governo Meloni e della maggioranza parlamentare verso i territori e gli enti locali. Il finanziamento consentirà al Comune di Montefiascone di potenziare le infrastrutture digitali, dotarsi di strumenti informatici e software innovativi per rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e riqualificare gli ambienti di lavoro attraverso soluzioni moderne e funzionali. Inoltre, favorirà il miglioramento dell’organizzazione interna e dei processi gestionali, con ricadute concrete sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

«Come presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Montefiascone siamo orgogliosi di questo finanziamento per il nostro Comune – dichiara Zuffi – e delle parole del deputato Mauro Rotelli, che testimoniano un’azione di Governo attenta e vicina ai territori. Si tratta di un risultato importante che permetterà di innovare la macchina amministrativa e migliorare concretamente i servizi per i cittadini. Ringraziamo il Governo Meloni per il sostegno ai Comuni e alla modernizzazione della Pubblica amministrazione».

Con la pubblicazione del decreto di ammissione si apre ora la fase operativa: il Comune dovrà completare l’iter amministrativo previsto e procedere agli acquisti secondo le modalità stabilite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso le piattaforme nazionali dedicate, entro il termine fissato al 23 gennaio 2026.

«Questo investimento guarda al futuro della città, puntando su innovazione, efficienza e qualità dei servizi pubblici, con benefici concreti per tutti i cittadini di Montefiascone», conclude Zuffi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA