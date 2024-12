CERVETERI - "Resto al mio posto". Queste le parole del sindaco Elena Gubetti in consiglio comunale dopo il passo indietro di Governo Civico e Cerveteri democratica con il ritiro dalla maggioranza di ben otto consiglieri comunali e due assessori. "Porterò avanti tutti gli impegni presi con i cittadini di Cerveteri", ha sottolineato Gubetti invitando anche i due gruppi a "restare al mio fianco per perseguire i punti programmatici che insieme abbiamo sottoscritto". "La città conta sul nostro senso di responsabilità, di ciascuno dei consiglieri comunali".

Resta al suo posto, al fianco del sindaco Gubetti il vicesindaco Federica Battafarano, anche lei esponente di Governo Civico che, a detta del primo cittadino, era pronta al passo indietro e a rimettere le sue deleghe nelle mani di Gubetti.

Fuori da Governo civico il consigliere Geronzi: "Non condivo le scelte fatte. Passo al gruppo misto - ha detto - al fianco del sindaco Gubetti". (segue)