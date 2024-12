VEJANO – «Una ottima ed auspicata notizia per Vejano: il ministero della Cultura ha assegnato 121.540 euro, che serviranno ad aumentare i 600 mila euro, già ottenuti dall'amministrazione comunale, per il restauro del Palazzo del Pio Legato, Vecchia Scuola». Lo afferma la sindaca Teresa Pasquali, che aggiunge: «Ringraziamo innanzitutto il governo Meloni, ed in particolare il nostro rappresentante, l’onorevole Mauro Rotelli, per l'attenzione e l’impegno che sempre mette per la nostra amata terra di Tuscia. Abbiamo constatato una grande vicinanza da parte delle istituzioni superiori: lavorare in sinergia con gli Enti preposti, in particolare con i referenti della Soprintendenza, sta rendendo possibili i nostri progetti.

Con l'inizio dei lavori, previsto per i primi mesi del nuovo anno – aggiunge Pasquali -, Vejano si prepara a vivere una nuova rinascita: il restauro del Palazzo del Pio Legato rappresenta infatti una grande opportunità per valorizzare un pezzo importante della storia e dell'identità della città, restituendo alla comunità un luogo simbolo e un nuovo spazio di aggregazione. Siamo grati a chi ci consente di poter lavorare per un costante miglioramento del paese di Vejano e ribadiamo l'impegno dell’amministrazione per continuare su questa strada”, conclude la sindaca.