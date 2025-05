«Importante risultato per Forza Italia Viterbo nell’ambito della nuova consulta dei consigli comunali del Lazio, organismo di rappresentanza e confronto tra gli enti locali» Così, in una nota, in riferimento allo svolgimento dell’assemblea per l’elezione della nuova consulta, che si è svolta venerdì a Guidonia Montecelio, presso il teatro Imperiale..

Un momento di confronto che ha visto la nomina a presidente della dottoressa Daniela Ballico, consigliere del comune di Ciampino.

Per la provincia di Viterbo sono stati eletti, in qualità di membri: Caterina Cola, consigliere del comune di Calcata; Rita Gentili, consigliere del comune di Vetralla; Antonio Rossi, consigliere del comune di Capodimonte:

Infine, Antonio Crabolu, vicesindaco del comune di Cellere, che ha ricevuto anche la nomina a componente del direttivo.

«Il nostro impegno – dichiara Crabolu – sarà sempre quello di valorizzare ogni territorio, soprattutto i piccoli comuni, rafforzando il legame tra istituzioni per affrontare al meglio le problematiche e contribuire alla crescita della regione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA