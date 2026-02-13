CIVITAVECCHIA – «Accogliamo con soddisfazione la notizia della delibera pronta per l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio, un passaggio che va nella direzione auspicata in consiglio comunale insieme ai colleghi dell’opposizione».

Lo dice il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi che itnerviene dopo la nota diffusa da Palazzo del Pincio.

«Ringraziamo – prosegue l’azzurro – il commissario Roberta Angelilli per l’attenzione dimostrata su un tema strategico per lo sviluppo del territorio. Si tratta di una scelta importante che può rafforzare le politiche di crescita, attrarre investimenti e creare nuove opportunità, in raccordo con la Regione Lazio e con il tessuto produttivo locale. Ora è fondamentale procedere rapidamente e trasformare questo strumento in risultati concreti per imprese, occupazione e sviluppo. Continueremo – conclude – a vigilare affinché gli impegni si traducano in fatti».

