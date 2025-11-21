«Desidero esprimere piena soddisfazione per l’ampia partecipazione delle associazioni sportive al Consiglio comunale aperto. La loro presenza, spontanea e non sollecitata da inviti formali, dimostra chiaramente una cosa: il mondo dello sport cittadino chiede dialogo, ascolto e un cambio di passo reale». Ad esprimere soddisfazione è il consigliere comunale di Forza Italia, Luca Grossi, che ha richiesto la realizzazione del consiglio dedicato all’impiantistica sportiva.

«Questa risposta così forte – riprende l’azzurro – conferma che il tema non riguarda solo gli impianti, ma il futuro stesso della nostra comunità sportiva.

Per questo, durante la seduta, ho proposto l’istituzione di una commissione di studio mista, composta da consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni.

Un luogo stabile, operativo e concreto, dove affrontare insieme criticità, prospettive e soluzioni, evitando che lo sport diventi terreno di scontro politico e riportandolo invece al suo obiettivo naturale: servire i cittadini, in particolare i più giovani».

